Популярна українська блогерка та модель Ганна Неплях , яка кілька років тому здобула титул "Міс Україна-Всесвіт" і представляла нашу країну на міжнародному рівні, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина після свого вояжу в Японії поділилася знімками з подорожі до Йорданії.
Так раніше Аня спровокувала бурхливу реакцію користувачів, показавши кадри з купання в річці Йордан. Там вона зайшла у воду у довгій білій футболці без білизни, а коли вийшла з води мокра тканина стала прозорою та прилипла до тіла, засвітивши деякі деталі. За це Аню почали лаяти хейтери у коментарях.
На цей раз дівчина вирішила ще раз подразнити користувачів і показала кадри з купання в іншому місці. У своїх сторіс Ганна опублікувала кадри, як стояла під водоспадом із гарячою водою. Тут вона вже в купальнику, але його майже не видно через потік води.
"Це в мене вода вибиває всю дурість, щоб хейтерам не було до чого докопатися (ні)", - жартівливо написала Неплях на одній зі сторіс.
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"Я намагаюся посміхатися, але потік дуже сильний і вода гаряченька", - підписала ще одну сторіс модель.
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