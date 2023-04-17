Популярна українська блогерка та модель Ганна Неплях , яка кілька років тому здобула титул "Міс Україна-Всесвіт" і представляла нашу країну на міжнародному рівні, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина після свого вояжу в Японії поділилася знімками з подорожі до Йорданії.

Так раніше Аня спровокувала бурхливу реакцію користувачів, показавши кадри з купання в річці Йордан. Там вона зайшла у воду у довгій білій футболці без білизни, а коли вийшла з води мокра тканина стала прозорою та прилипла до тіла, засвітивши деякі деталі. За це Аню почали лаяти хейтери у коментарях.

На цей раз дівчина вирішила ще раз подразнити користувачів і показала кадри з купання в іншому місці. У своїх сторіс Ганна опублікувала кадри, як стояла під водоспадом із гарячою водою. Тут вона вже в купальнику, але його майже не видно через потік води.

"Це в мене вода вибиває всю дурість, щоб хейтерам не було до чого докопатися (ні)", - жартівливо написала Неплях на одній зі сторіс.

"Я намагаюся посміхатися, але потік дуже сильний і вода гаряченька", - підписала ще одну сторіс модель.

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