Популярний український радіоведучий, блогер, інтерв'юер та шоумен Слава Дьомін поділися рідкісним кадром зі своєю дитиною, торкнувшись особистої теми. Атмосферні кадри із сином також оцінили в Інстаграм.
«Коростишівський гранітний кар'єр та каньйон. До повномасштабного вторгнення ми з сином багато що відкривали для себе гарні місця в Україні. Вирішив відновити цю традицію. Ми вже тут колись були. Але лише на гранітному кар'єрі. А ось на каньйоні ще не бували.
Знаходиться місто Коростишів у Житомирській обл~100 км від Києва. Славиться це місто саме затопленими гранітними кар'єрами. До речі, на Коростишівському каньйоні облаштовані місця для відпочинку і на мій подив сьогодні тут було небагато людей.
Але місце дуже круте для прогулянок із дітьми. Єдине, будьте обережні, адже схили дуже круті та високі» – поділився цікавою традицією ведучий.
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Раніше Дьомін вирішив детально висловитися про те, навіщо Лорак дала таке скандальне інтерв'ю після місяців мовчання. У мережі ведучий висловився однозначно, але це спровокувало суперечки у мережі.
"Поясню, навіщо лорак дала чергове провокаційне інтерв'ю і чому не називає все своїми іменами", - поділився ведучий.
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