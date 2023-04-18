Популярный ведущий поделился редким кадром с сыном и заговорил на личную тему.

Популярный украинский радиоведущий, блогер, интервьюер и шоумен Слава Демин поделися редким кадром со своим ребенком, затронув личную тему. Атмосферные кадры с сыном также оценили в Инстаграм.

«Коростышевский гранитный карьер и каньон. До полномасштабного вторжения мы с сыном многое открывали для себя красивых мест в Украине. Решил восстановить эту традицию. Мы уже здесь когда-то были. Но только на гранитном карьере. А вот на каньоне еще не бывали.

Находится город Коростышев в Житомирской обл~100 км от Киева. Славится этот город именно затопленными гранитными карьерами. Кстати, на Коростышевском каньоне обустроены места для отдыха и к моему удивлению сегодня здесь было немного людей.

Но место очень крутое для прогулок с детьми. Единственное, будьте осторожны, ведь склоны очень крутые и высокие» - поделился интересной традицией ведущий.

Ранее Демин решил детально высказаться о том, зачем Лорак дала столь скандальное интервью после месяцев молчания. В сети ведущий высказался однозначно, но это спровоцировало споры в сети.

«Объясняю, зачем лорак дала очередное провокационное интервью и почему не называет все своими именами» - поделился ведущий.

Напомним, "Выдающаяся дата": Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала радостную новость.

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