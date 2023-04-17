Цього разу на своїй сторінці в Instagram Анатолій Анатоліч показав фото з часів свого юнацтва та розповів, чим тодішні підлітки відрізнялися від сучасних.

"В свої 16 років я був в принципі щасливим підлітком. Звичайно, як у всіх, в мене був перехідний вік, але без зашкварів (ніякої поліції і втеч з дому). Я пам'ятаю, що єдиною глобальною проблемою, окрім стосунків з дівчатами, був Міленіум. У 2000 році мав наступити кінець світу і, чесно кажу, мене це лякало. Це я просто не знав ще, що буде далі😁", — зізнається шоумен.

Ведучий узяв інтерв'ю в кількох сучасних підлітків, в якому вони розповіли про свої мрії, страхи та плани на майбутнє, і був вражений результатом.

"Нинішнє покоління підлітків живуть трішки в інших умовах. М'яко кажучи. Пандемія, закриття світу, обмеження в спілкуванні з однолітками, війна, постійний стрес, евакуації, зміна міст, а часто країн, знову розставання з друзями і близькими... Я хочу, щоб ви подивилися цей важливий епізод. Одне з найкращих моїх інтерв'ю. Бо я просто слухав). Українські підлітки під час війни. Чого бояться, в чому шукають підтримку, як планують своє майбутнє", — додав Анатолій Анатоліч.

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