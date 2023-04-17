В этот раз на своей странице в Instagram Анатолий Анатолич показал фото со времен своего юношества и рассказал, чем тогдашние подростки отличались от современных.

"В свои 16 лет я был в принципе счастливым подростком. Конечно, как у всех, у меня был переходный возраст, но без зашкваров (никакой полиции и побегов из дома). Я помню, что единственной глобальной проблемой, кроме отношений с девушками, был Миллениум. В 2000 году должен наступить конец света и, честно говорю, меня это пугало. Это я просто не знал еще, что будет дальше😁", — признается шоумен.

Ведущий взял интервью у нескольких современных подростков, в котором они рассказали о своих мечтах, страхах и планах на будущее, и был потрясен результатом.

"Нынешнее поколение подростков живут немного в других условиях. Мягко говоря. Пандемия, закрытие мира, ограничения в общении со сверстниками, война, постоянный стресс, эвакуации, смена городов, а часто стран, снова расставание с друзьями и близкими... Я хочу, чтобы вы посмотрели этот важный эпизод. Одно из лучших моих интервью. Потому что я просто слушал). Украинские подростки во время войны. Чего боятся, в чем ищут поддержку, как планируют свое будущее", — добавил Анатолий Анатолич.

Напомним, Анатолий Анатолич поделился неприятной историей о поведении украинцев.

Как сообщала Politeka, Анатолич растрогал кадром с дочками и домашним любимцем.

Также Politeka писала, что Анатолий Анатолич указал на показательную деталь с либералами рф во время скандального "Оскара".