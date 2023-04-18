Молода дружина українського артиста Віктора Павлика Катерина Репяхова поділилася, що їхня сім'я має певні проблеми. Вона нещодавно розповіла про свого маленького сина у своєму блозі у Сторі.

Катерина згадала, що її син Михайло, якому вже цього літа буде два роки, досі не каже. У результаті їй довелося звернутися за медичною допомогою для нього.

Репяхова докладніше розповіла, що після консультації фахівця, яка тривала більше години, її синові буде потрібно "шлях корекції мови". Вона також згадала, що вони відвідали невролога, логопеда, психолога та пройшли електроенцефалограму та інші тести.

"Нас чекає шлях корекції затримки мови" - поділилася Катерина, хоча раніше заперечувала будь-які проблеми з дитиною.

Раніше Репяхова також говорила про свої проблеми з навчанням сина від соски, визнаючи, що це для неї важке випробування, яке їй потрібно подолати.

Раніше Катерина розповіла, як мало не стала жертвою обману через фіктивний чек у своєму магазині. Дівчина вирішила попередити інших, щоб можливі жертви не потрапили, як вона сама, у таку ситуацію.

Після того, як Катерина провела перевірку, виявилося, що кошти не було переведено зовсім, а дівчина була простою ошуканкою, яка бажає отримати гроші в магазині.

Нагадаємо, дружина Віктора Павлика показала, що трапилось із її губами після уколів краси.

Як ще писала Politeka, дружина Павлика збільшила губи, насмішивши українок виглядом.

Також Politeka повідомляла, дружина Павлика розчарувала експериментом із зовнішністю, показавши обличчя поблизу.