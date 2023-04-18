Молодая жена украинского артиста Виктора Павлика Катерина Репяхова поделилась, что у их семьи появились определенные проблемы. Она недавно рассказала о своем маленьком сыне в своем блоге в Стори.

Катерина упомянула, что ее сын Михаил, которому уже этим летом будет два года, до сих пор не говорит. В результате, ей пришлось обратиться за медицинской помощью для него.

Репяхова более подробно рассказала, что после консультации специалиста, которая длилась более часа, ее сыну потребуется "путь коррекции речи". Она также упомянула, что они посетили невролога, логопеда, психолога и прошли электроэнцефалограмму и другие тесты.

"Нас ждет путь коррекции задержки речи" - поделилась Катерина, хотя ранее отрицала какие-либо проблемы с ребенко.

Ранее Репяхова также говорила о своих проблемах с отучением сына от соски, признавая, что это для нее трудный испытание, которое ей нужно преодолеть.

Ранее Катерина рассказала, как едва не стала жертвой обмана из-за фиктивного чека в своем магазине. Девушка решила предупредить других, чтобы возможные жертвы не попались, как она сама, в такую ситуацию.

После того, как Катерина провела проверку, оказалось, что средства не были переведены вовсе, а девушка была простой обманщицей, желающей получить деньги магазина.

Напомним, жена Виктора Павлика показала, что случилось с ее губами после уколов красоты.

Как еще Politeka писала, жена Павлика увеличила губы, насмешив украинок видом.

Также Politeka сообщала, жена Павлика разочаровала экспериментом с внешностью, показав лицо вблизи.