Леся Нікітюк прийшла на ранкову церемонію до церкви, щоб присвятити паски та яйця, але під критику українців потрапили її племінниці.

Телеведуча та блогер Леся Нікітюк часто балує своїх шанувальників новими постами у блозі. Одну з останніх публікацій вона присвятила Великодню. Ведуча опублікувала знімок зі своїми племінницями. Користувачам мережі не сподобалося, що дівчатка одягли хустки на голови. Блогер не витримала і відповіла на хейт своїх підписників, записавши звернення в Інстаграм-сториз.



Леся Нікітюк прийшла на ранкову церемонію до церкви, щоб посвятити паски та яйця. З нею були племінниці. Дівчата одягли красиві шовкові хустки, які чудово пасували маленьким модницям. Миле фото не сподобалося деяким користувачам мережі, які чомусь вирішили, що мають право ображати дітей за носіння хусток.

"Я почитала коментарі під останнім постом, який я виклала. Я пішла до церкви з мамою, кумою та плем'яшками. Ми присвятили паску і домахалися до того, що мої діти в хустках. Яка вам різниця, що зав'язали на голову мої діти? Вони побачили, що я в хустці і самі захотіли", - відповіла Леся Нікітюк.

Наприкінці знаменитість порадила українцям бути добрішими і не шукати ворогів серед своїх людей.

"Люди, будьте світлішими. Я розумію, що нам усім важко, що хочеться якоїсь гризні. Не треба цього робити до своїх. Потрібно триматися, треба бути людьми. Бо ми з вами люди, а нелюди ви знаєте, де. Я всім бажаю гарного дня та світлої голови", - підсумувала Леся Нікітюк.

Нагадаємо, в Мережі заговорили про примирення Нікітюк із Дурнєвим після гучного скандалу.

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