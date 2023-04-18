Леся Никитюк пришла на утреннюю церемонию в церковь, чтобы посвятить пасхальные куличи и яйца, но под критику украинцев попали ее племянницы.

Телеведущая и блогер Леся Никитюк часто балует своих поклонников новыми постами в блоге. Одну из последних публикаций она посвятила Пасхе. Ведущая опубликовала снимок со своими племянницами. Пользователям сети не понравилось, что девочки надели платки на головы. Блогер не выдержала и ответила на хейт своих подписчиков, записав обращение в Инстаграм-сториз.



Леся Никитюк пришла на утреннюю церемонию в церковь, чтобы посвятить пасхальные куличи и яйца. С ней были племянницы. Девочки надели красивые шелковые платки, которые прекрасно шли маленьким модницам. Милое фото не понравилось некоторым пользователям сети, которые почему-то решили, что имеют право оскорблять детей за ношение платков.

"Я почитала комментарии под последним постом, который я выложила. Я пошла в церковь с мамой, кумой и племяшками. Мы посвятили пасху и домахались до того, что мои дети в платках. Какая вам разница, что завязали на голову мои дети? Они увидели, что я в платке и сами захотели", - ответила Леся Никитюк.

В конце знаменитость посоветовала украинцем быть добрее и не искать врагов среди своих людей.

"Люди, будьте светлее. Я понимаю, что нам всем тяжело, что хочется какой-то грызне. Не нужно этого делать к своим. Нужно держаться, нужно быть людьми. потому что мы с вами люди, а нелюди вы знаете, где. Я всем желаю хорошего дня и светлой голове", - подытожила Леся Никитюк.

Напомним, в Сети заговорили о примирении Никитюк с Дурневым после громкого скандала.

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