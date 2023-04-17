Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк , яка активно ділиться новими кадрами у мережі, вирішила опублікувати тематичні фото. Щороку свята артистка проводить із сім'єю, тож перед ними вирішила показати трохи тихих вечорів.

Леся поділилася, як провела вільний час за окрасою великодніх яєць і трохи розповіла про це. Після артистка також показала себе поруч з готовою роботою.

«Писанка – невід'ємний атрибут весняних свят та символ українського Великодня. Писанки не їдять! Їдять крашанки! А писанка служить оберегом.

Вона захищає будинок від пожеж, худорлявість від хижаків, а ще її використовували для лікування хвороб або просто дарували» - висловилася Нікітюк під серією кадрів.

Також Нікітюк привітала шанувальників зі святом: "Христос Воскрес! Зі світлим святом Великодня! Нехай ангел-охоронець оберігає вас від усіх бід. Думки нехай будуть світлими, а щастя в дім приходить з кожним новим світанком.

Прихильники не пройшли міом і відразу почали коментувати нову публікацію зірки, вітаючи її зі святом у відповідь.

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