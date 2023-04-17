Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк , яка активно ділиться новими кадрами у мережі, вирішила опублікувати тематичні фото. Щороку свята артистка проводить із сім'єю, тож перед ними вирішила показати трохи тихих вечорів.
Леся поділилася, як провела вільний час за окрасою великодніх яєць і трохи розповіла про це. Після артистка також показала себе поруч з готовою роботою.
«Писанка – невід'ємний атрибут весняних свят та символ українського Великодня. Писанки не їдять! Їдять крашанки! А писанка служить оберегом.
Вона захищає будинок від пожеж, худорлявість від хижаків, а ще її використовували для лікування хвороб або просто дарували» - висловилася Нікітюк під серією кадрів.
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
Росіяни планують втечу з двох напрямків, що відомо: "Намагаються втриматися, але..."
У ніч Великодня окупанти знищили церкву: фото та деталі з місця трагедії
"Царство Небесне Наталочці!": обірвалося життя знаменитої української акторки
"Кілька годин тому": трагічно обірвалося життя відомого українського політика
Також Нікітюк привітала шанувальників зі святом: "Христос Воскрес! Зі світлим святом Великодня! Нехай ангел-охоронець оберігає вас від усіх бід. Думки нехай будуть світлими, а щастя в дім приходить з кожним новим світанком.
Прихильники не пройшли міом і відразу почали коментувати нову публікацію зірки, вітаючи її зі святом у відповідь.
Нагадаємо, "Як вам пасує українська мова": Лобода здивувала пронизливим виконанням нового хіта.
Як повідомляла Politeka, Володимир Остапчук поділився рецептом панкейків: "Дівчатка, ловіть...".
Також Politeka писала, що "Моя найкраща нагорода": Jerry Heil похвалилася вражаючим успіхом її музики за рік війни.