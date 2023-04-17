На офіційній сторінці гурту "Бумбокс" в Instаgram повідомили трагічну звістку. Напередодні стало відомо про смерть Артура Радько.

"Артур, або як його частіше називали Артік, був відомий усім фанам Бумбокса, як технік, відджей та фотограф групи. Найчастіше, говорячи про Артура, люди вживали слово добрий. Він справді багато посміхався, реготав, вигадував смішні слівця, співав пісеньки і, здається, дружив з усім світом. Він фотографував, діджеїв, писав музику, лагодив електроніку, виховував сина Акіма. Останні кілька років Артiк вирішив спробувати себе у відео і знімав усе поспіль, так і не показавши жодного готового сюжету – це стало темою для постійних жартів", — написали Андрій Хливнюк і команда.

Музиканти не стали розкривати причину смерті свого друга, але розповіли, що йому було всього 38 років. У нього залишилися дружина та син.

"Десятого травня йому виповнилося б 39 років, хоча всі хто знав Артiка, скажуть, що він виглядав набагато молодшим за свій вік. Дякуємо тобі, друже, за роки проведені разом, дякуємо за твою працю, дякуємо за все. Наші глибокі співчуття сім'ї, дружині Катрусі та сину Акіму", — додали представники гурту "Бумбокс" та показали декілька яскравих фото покійного товариша.

Нагадаємо, що лідер "Бумбокс" Хливнюк показав, як його змінила війна.

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