Іванна Онуфрійчук, яка в останньому сезоні шоу "Танці з зірками" замінила Тіну Кароль, в 2021 році вийшла заміж за бізнесмена казахського походження на ім'я Алмаз. Вже кілька років ведуча разом із коханим живе в Швейцарії.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка показала, як вона відсвяткувала Великдень у колі найближчих людей.

"Як же я люблю та ціную це свято! Воно завжди асоціюється з родиною, затишком та світлом. Наші традиції, звичаї, наша історія 😌 Вірю, що з Божою поміччю ми переможемо і всі зможемо відчути цю особливу атмосферу у рідних домівках, як раніше!", — пише Іванна Онуфрійчук.

Іванка разом із Алмазом відвідала церкву, аби посвятити паску та крашанки, а потім влаштувала скромні домашні посиденьки.

"Від щирого серця вітаю всіх вас з Великоднем, друзі! Нехай у ваших серцях не згасає віра. Здоров‘я і благополуччя вам та вашим рідним. Сил і відваги нашим захисникам і захисницям, які боряться за життя. За нашу історію та наше майбутнє. Саме завдяки їм ми зараз можемо проживати такі безцінні моменти. Боже, збережи Україну та всіх українців🙏🏼", — побажала ведуча українцям.

Нагадаємо, Іванна Онуфрійчук із "Танці з зірками" нарвалася на критику через нові фото з-за кордону.

Як повідомляла Politeka, нова трагедія сталася в родині зірки "Танці зі зірками" Ольги Харлан.

Також Politeka писала, що Олена Шоптенко з "Танці з зірками" повідомила про проблеми зі здоров'ям.