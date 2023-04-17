Бізнесмен Алекс Топольський, який був головним героєм шоу "Холостяк", відповів, чому не спілкується зі Славою Деміним.

Американський бізнесмен Алекс Топольський, який був в останньому шоу "Холостяк" головним героєм, вирішив поговорити з фанатами. Зірка запропонував ставити будь-які питання фанатам у своєму сторісі Інстаграм.

"Чому не спілкуєтеся з Дьоміним?", - написав фанат.

"Чому? Та просто їх дратує, що у нашому житті і без них все добре. Хто ж ще так щиро і відкрито може радіти проблемам, які виникають у тебе, як не твій колишній друг:)", - написав Топольський.

"Чому немає відповіді на запитання від дівчини?", - написав ще один фанат.

"До речі, я й справді не відповів. Тоді збирався разом з нею зняти цікаве відео, але вона у мене засоромилася і нічого не опублікувала. Можу попросити її відповісти текстом", - написав у відповідь зірка.

А раніше зірка вирішила розповісти, як він ставиться до дівчат після проекту Холостяк. Також бізнесмен поділився своїм фото в Інстаграм.



"Як змінилося моє ставлення до дівчат після проекту «Холостяк»? Участь у шоу була для мене величезним експериментом. Після того, як воно закінчилося, я довго аналізував усе, що там відбувалося. Я спостерігав за собою, дивився як я реагую на ті чи інші ситуації, як я веду себе тощо. Я аналізував усі слова та вчинки дівчат, наскільки вони були чесні та щирі зі мною”, - написав Алекс.

Нагадаємо, "Холостяк" Топольський зустрів нове кохання і потрапив під глузування.

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