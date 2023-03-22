"Холостяк" Алекс Топольский, который после проекта разошелся с победительницей Екатериной Лозовицкой, рассказал о новых отношениях.

Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный американский бизнесмен из Украины, который стал главным героем шоу "Холостяк". На проекте победила модель Екатерина Лозовицкая, с которой звезде не удалось построить отношения после окончания съемок. Зато Алекс стал успешным блогером в Инстаграм, где за ним следят десятки тысяч украинцев.

Звезда там делится информацией о бизнесе и личными кадрами. А в этот раз Топольский рассказал о своих отношениях. Звезда показал вопросы от фанатов о новой девушки и решил сделать намек.

"А может я ее уже показал в сторис?", - написал Алекс.

Фанаты поставили более тысячи лайков и начали активно обсуждать намек в комментариях:

"Алекс, девушка очень красивая!";

"Так может это та девочка что SMM?";

"И все побежали сториз смотреть))";

"Ого, ваша невеста очень красивая, счастья вам, детки, будьте внимательны друг к другу, страстный вам семейной жизни";

"Там плохо видно.. мы не разглядели";

"Серьезно? Война кончилась, мир-дружба – жвачка с рукожопыми? Отписываюсь";

"ем, российская музыка? Алекс, не ожидал от тебя такого…".

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