Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный американский бизнесмен из Украины, который стал главным героем шоу "Холостяк". На проекте победила модель Екатерина Лозовицкая, с которой звезде не удалось построить отношения после окончания съемок. Зато Алекс стал успешным блогером в Инстаграм, где за ним следят десятки тысяч украинцев.
Звезда там делится информацией о бизнесе и личными кадрами. А в этот раз Топольский рассказал о своих отношениях. Звезда показал вопросы от фанатов о новой девушки и решил сделать намек.
"А может я ее уже показал в сторис?", - написал Алекс.
Фанаты поставили более тысячи лайков и начали активно обсуждать намек в комментариях:
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"Алекс, девушка очень красивая!";
"Так может это та девочка что SMM?";
"И все побежали сториз смотреть))";
"Ого, ваша невеста очень красивая, счастья вам, детки, будьте внимательны друг к другу, страстный вам семейной жизни";
"Там плохо видно.. мы не разглядели";
"Серьезно? Война кончилась, мир-дружба – жвачка с рукожопыми? Отписываюсь";
"ем, российская музыка? Алекс, не ожидал от тебя такого…".
Напомним, финалистка "Холостяка" Мудрая призналась, чем сейчас занимается в США
А еще Politeka писала, что участница "Холостяка-12" Погорелова вспомнила момент с Топольским, который ее насторожил
Также Politeka сообщала, что Топольский записал отвратительное сообщение для финалистки "Холостяка-12"