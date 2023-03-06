Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный американский бизнесмен из Украины. А в прошлом году звезда стал главным героем "Холостяка", где победила модель Екатерина Лозовицкая. Но пара сразу же после проекта разошлась. Зато Алекс стал успешным блогером в Инстаграм, где его постоянно критикуют фанаты. Но звезда не унывает и в этот раз поделился мотивирующим роликом.

"Оживи мечту, оживи жизнь", - написал звезда под кадрами.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Так хорошо сказано. Но люди боятся покидать комфортную зону потому и не делают себя счастливыми (правильно люди делают когда двигаются к мечтам. Кто захочет тот мир перевернет!";

"Классно, але у меня другие цели например - кайфовать здесь и сейчас из-за улыбок детей, которым дарю радость и их родителей когда они видят своего ребенка счастливым)) Также остаться долькой своего народа, передать это ощущение сыну и веру в Творца) это и есть то именно Счастье. Оно в мелочах. Даже то, что мы остались в живых...";

"Когда большая часть жизни прожита, начинаем понимать насколько и оставшаяся….бесценна";

"Интересно. Вы же не хотите влюбляться...";

"Действительно, есть над чем задуматься (((...а время проходит";

"Молодец поздравляю ты понял что надо".

Напомним, финалистка "Холостяка" Мудрая похвалилась отношениями с американским миллионером

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