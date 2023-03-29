Бизнесмен "Холостяк" Алекс Топольский показал свою новую девушку, с которой начал отношения после модели Кати Лозовицкой.

Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный американский бизнесмен из Украины. А в прошлом году предприниматель стал главным героем шоу "Холостяк", где выбрал победительницей модель Екатерину Лозовицкую. После проекта пара довольно быстро разошлась и успела дать не самые приятные интервью.

Зато Топольский стал довольно успешным блогером в Инстаграм, где делится бизнес-идеями, а также личными кадрами. А в этот раз Алекс опубликовал кадры в своем сторис, где был со своей новой подружкой. Правда звезда решил закрыть ее лицо и фанаты смогли оценить только фигурку новой избранницы пока еще холостяка.

"Сначала мы пришли вот в такое красивое место", - рассказал Топольский.

"И отправились наслаждаться видами моря. Мы целый вечер болтали о всем на свете и не могли остаться", - добавил звезда на втором сторис.

А до этого Алекс решил ответить на критику украинцев. Звезда с сарказмом воспринял реакцию на курсы.

"Мы с Настей — инфоцыгане! Настя ничего не понимает в SMM, разводит людей, учащиеся не зарабатывают, ну а я решил ей помочь в этом и набить собственную аудитори", - написал Топольский.

Напомним, "Холостяк" Топольский заинтриговал новыми отношениями после разрыва с Лозовицкой

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