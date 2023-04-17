Бизнесмен Алекс Топольский, который был главным героем шоу "Холостяк", ответил, почему не общается со Славой Деминым.

Американский бизнесмен Алекс Топольский, который был в последнем шоу "Холостяк" главным героем, решил поболтать с фанатами. Звезда предложил ставить любые вопросы фанатам в своем сторис Инстаграм.

"Почему не общаетесь с Деминым?", - написал фанат.

"Почему? Та просто их раздражает, что в нашей жизни и без них все хорошо. Кто ж еще так искренне и открыто может радоваться проблемам, которые возникают у тебя, как не твой бывший друг :)", - написал Топольский.

"Почему нет ответов на вопросы от девушки?", - написал еще один фанат.

"Кстати, я и правда не ответил. Тогда собирался вместе с ней снять интересное видео, но она у меня застеснялась и ничего не опубликовал. Могу попросить ее ответить текстом", - написал в ответ звезда.

А раньше звезда решил рассказать, как он относится к девушкам после проекта Холостяк. Также бизнесмен поделился своим фото в Инстаграм.



"Как изменилось мое отношение к девушкам после проекта «Холостяк»? Участие в шоу было для меня огромным экспериментом. После того, как оно закончилось, я долго анализировал все, что там происходило. Я наблюдал за собой, смотрел как я реагирую на те или иные ситуации, как я веду себя и тд. Я анализировал все слова и поступки девушек, насколько они были честны и искренни со мной", - написал Алекс.

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