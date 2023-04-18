Популярна українська телеведуча, актриса театру та кіно Лілія Ребрик, яка працює на телеканалі "ДІМ", а кілька місяців тому заснувала іменний благодійний фонд, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка поділилася чарівними фото зі студії та поділилася планами на тиждень.

Як видно, на нових знімках Лілію відбито на робочому місці. Перед камерою зірка з'явилася у стильному весняному образі – на ній насичено-блакитний костюм брюки, під піджаком якого білосніжна футболка, а на ногах елегантні бежеві шпильки. Волосся телезірки акуратно зібране та прикрашене строкатою хусткою, а на обличчі легкий макіяж та мила посмішка.

У підписі до публікації Ребрик написала: "Новий тиждень - нові ефіри "Ранку вдома". Нові очікування. Нові сподівання. Нові сюжети. Нові рецепти. Нові образи. Єдине, бажання залишається незмінним- ПЕРЕМОГА. P.S. Прокидайтеся з нами щоранку о 7:30 на телеканалі ДІМ".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію Лілії:

"Лілія, ви чарівна. Образ вам дуже підходить, сонячний та весняний".

"Лілія, ви вогонь. Перемога обов'язково буде".

"Ліля, як же я обожнюю все, що ви робите. Як же я за вас тішуся і благоволю".

"Неймовірно гарна".

"Лілія красуня".

"Красуня".

"Красуня наша!".

"Тільки паски святила, і вже у студії".

"Божественно!".

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