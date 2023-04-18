Популярная украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик, которая работает на телеканале "ДОМ", а несколько месяцев назад создала именной благотворительный фонд, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда поделилась очаровательными фото из студии и поделилась планами на неделю.

Как видно, на новых снимках Лилия запечатлена на рабочем месте. Перед камерой звезда появилась в стильном весеннем образе – на ней насыщенно-голубой брючный костюм, под пиджаком которого белоснежная футболка, а на ногах элегантные бежевые шпилька. Волосы телезвезды аккуратно собраны и украшены пестрым платком, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Ребрик написала: "Новая неделя – новые эфиры "Ранок вдома". Новые ожидания. Новые надежды. Новые сюжеты. Новые рецепты. Новые образы. Единственное, желание остается неизменным – ПОБЕДА. P.S. Просыпайтесь с нами каждое утро в 7:30 на телеканале ДОМ".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию Лилии:

"Лилия, вы обворожительна. Образ вам очень подходит, солнечный и весенний".

"Лилия, вы огонь. Победа обязательно будет".

"Лиля, как же я обожаю все, что вы делаете. Как же я за вас радуюсь и благоволю".

"Невероятно красивая".

"Лилия красавица".

"Красавица".

"Красавица наша!".

"Только пасхи святила, и уже в студии".

"Божественно!".

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