Популярний український актор театру та кіно, зірка серіалів "Кріпосна" та "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк , який під час війни розлучився з дружиною і вже вступив у нові стосунки, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав кумедне фото зі своїми колегами та заінтригував українців.

Як виявилося, Тарас вирішив оголосити розіграш квитків на спектакль "Основний інстинкт". Для цього він опублікував фото з головними героями цієї вистави, серед них особливо відрізняється акторка Наталка Денисенко, яка скорчила смішну пику перед камерою. Тим часом інший актор ніби облизує її ногу.

У підписі до публікації Цимбалюк розкрив подробиці свого розіграшу: "РОЗІГРАШ чотирьох квитків на виставу "Основний інстинкт", котра вже завтра відбудеться у Києві! Що треба: закинути цей пост у сторіс і відмітити мене! Написати коментар : хочу на виставу! Завтра о 10:00 я у сторіс визначу двох переможців, котрі отримають по два квитки!".

Користувачі не пройшли повз і відразу почали обговорювати нову фотографію, а однією з перших залишила коментар Денисенко. "Хоч би не злякалися мого обличчя і взяли участь у розіграші. Вистава класна", - жартівливо написала актриса.

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