Популярный украинский актер театра и кино, звезда сериалов "Крепостная" и "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк, который во время войны развелся с женой и уже вступил в новые отношения, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил забавное фото со своими коллегами и заинтриговал украинцев.

Как оказалось, Тарас решил объявить розыгрыш билетов на спектакль "Основной инстинкт". Для этого он опубликовал фото с главными героями этого представления, среди них особенно отличается актриса Наталка Денисенко, которая скорчила смешную рожицу перед камерой. Тем временем другой актер как будто облизывает ее ногу.

В подписи к публикации Цымбалюк раскрыл подробности своего розыгрыша: "РАЗЫГРАШ четырех билетов на спектакль "Основной инстинкт", который уже завтра состоится в Киеве! Что нужно: забросить этот пост в сторис и отметить меня! Написать комментарий: хочу на спектакль! Завтра в 10:00 я в сторис определю двух победителей, которые получат по два билета!".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись обсуждать новую фотографию, а одной из первых оставила комментарий Денисенко. "Хоть бы не испугались моего лица и приняли участие в розыгрыше. Спектакль классный", - шутливо написала актриса.

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