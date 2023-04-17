Модель Даша Хлистун, дружина Макса Михайлюка , головного героя шоу "Холостяк", поділилася кадрами, де показала доньку від зіркового чоловіка. Модель опублікувала кадри у сторіс Інстаграм, де часто ділиться чимось новим.

"Коли не розумієш, якою мовою потрібно спілкуватися", - написала Даша на кадрах, де мала стрибала і танцювала під музику.

Варто зазначити, що Макс Михайлюк - відомий пілот і власник авіабізнесу в США, який став головним героєм шоу "Холостяк". На проекті зірка вибрала переможницею Дашу Ульянову, Майстра спорту України з гімнастики. Але пара не змогла побудувати стосунки після проекту, а через деякий час Макс одружився з моделлю Даші Хлистун і у пари вже є спільна дочка Аріана. А після повномасштабного вторгнення Михайлюк повернувся до України і вступив до лав ЗСУ, вирушивши на фронт захищати Батьківщину. При цьому зірка не переучувався на бойову авіацію, а став частиною десантно-штурмових військ. Після цього зірка кілька разів тільки-но з'являвся в Інстаграм, де ділився фронтовими фото.

"У ДШВ якщо він казав, що не брав, то він не віддасть", - написав під одним із таких постів Макс.

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