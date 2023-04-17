Модель Даша Хлыстун, жена Макса Михайлюка, главного героя шоу "Холостяк", поделилась кадрами, где показала дочь от звездного мужа. Модель опубликовала кадры в сторис Инстаграм, где часто делится чем-то новым.

"Когда не понимаешь, на каком языке нужно общаться", - написала Даша на кадрах, где малышка прыгала и танцевала под музыку.

Стоит отметить, Макс Михайлюк - известный пилот и владелец авиабизнеса в США, который стал главным героем шоу "Холостяк". На проекте звезда выбрал победительницей Дашу Ульянову, Мастера спорта Украины по гимнастике. Но пара не смогла построить отношения после проекта, а через некоторое время Макс женился на модели Даше Хлыстун и у пары уже есть совместная дочь Ариана. А после полномасштабного вторжения Михайлюк вернулся в Украину и вступил в ряды ВСУ, отправившись на фронт защищать Родину. При этом звезда не стал переучиваться на боевую авиацию, а стал частью десантно-штурмовых войск. После этого звезда несколько раз только появлялся в Инстаграм, где делился фронтовыми фото.

"В ДШВ если он говорил, что не брал, то он не отдаст", - написал под одним из таких постов Макс.

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