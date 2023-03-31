Как пишет Politeka.net, Макс Михайлюк - известный украинский пилот, который несколько лет назад был главным героем шоу "Холостяк". На проекте он выбрал победительницей Мастера спорта Украины Дашу Ульянову, но пара после проекта не смогла построить отношений. После этого Михайлюк женился на украинской модели Даше Хлыстун, которая ему уже успела родить дочь Ариану.

Михайлюк, как и другие украинские звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Макс решил вернуться в Украину и вступил в ряды ВСУ и пошел защищать Родину. Стоит отметить, что пилот не переквалифицировался на военную авиацию, а отправился в десантно-штурмовые войска.

А жена Михайлюка Даша тем временем активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами не только работой, но и личными кадрами. А в этот раз модель решила поиграть в игру с украинцами "было/не было".

"Ботокс, филлеры?", - спросил фанат.

"Были уколотые губы 5 лет назад :) С ботоксом еще рано, я считаю", - написала Даша в ответ. Также звезда опубликовала фото, где идет в платье с роскошным декольте от кабриолета.

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