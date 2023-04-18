Дар'я Петрожицька поділилася кадрами після театру та показала, як їй доводиться проводити вечір та ніч. Зірка опублікувала нові сторіс у своєму блозі.

"Знаєте, що насправді та сцена, яка була без мене, вона була ось такою (дуже маленькою, показала на пальцях - прим. ред.) І тепер я сиджу вдома і п'ю чай, намагаюся змусити себе піти вмитися... Ну і треба на завтра почитати трошки сторінок (важка пачка сторінок з текстом А4, - прим. ред.) Я люблю свою роботу. Дякую Збройним силам України та всім нашим захисникам за те, що маю таку прекрасну можливість ось так от втомлюватися. цієї втоми. Бережіть себе, мирної нам ночі, ще так не виспалася цієї ночі, тому що мені приснилася повітряна тривога. Я прокинулася і подумала, що це це повітряна тривога. І така, гаразд, спимо далі. Дар'я у сторис Інстаграм.

"А ще хочу поділитися своїм задоволенням, що мій тикток знову став різноманітним, а не суботнім", - розповіла радість на ще одному сторіс Петрожицька та запропонувала фанатам відповісти, як у них справи з цим.

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