Кума Дзідзьо Оля Цибульська розповіла, яка проблема у популярних людей, поділившись кадрами у своєму блозі.

Кума соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми Оля Цибульська вирішила поговорити з фанатами та відповісти на запитання. Зірка поділилася кількома сторісами, де розповіла хвилюючі теми українців.

"Чому всі так хочуть у медійній сфері? І чому люди думають, що це легко?", - написав фанат.

"Мало хто хоче просто в медіа, більшість хоче популярності, бо думаю, що з нею в руках ти тримаєш Бога за бороду, а Бреда Пітта за крашанки. А з нею, як із грошима. Чим більше – тим більше відповідальності", - написала зірка відповідь.

"А зроби так, щоби колишній не писав?", - написала ще одна фанатка.

"Можна забрати у нього ручку. PS А ще чоловіки дуже боляче переживають фінансові тригери. Скажи, що була з ним лише через гроші", - відповіла артистка фанатці.

"Чому більшість людей пхають свій ніс у чужі стосунки", - запитав ще один фанат.

"Бо лазячи в чужому житті, критикуючи його та знецінюючи, особисте травмоване його трішки під кайфом і не болить. Кайф проходить і треба знову полоскати чиєсь життя, бо раптом може запахнути какашкою, а потім виявилося, що своїм", - написала Оля у публікації.

Нагадаємо, Цибульська порівняла Дзідзьо з іншими артистами, що зникли з поля зору.

А ще Politeka повідомляла, що Цибульська поділилася рідкісним фото з батьком та привітала його з ювілеєм

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