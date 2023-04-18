Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка з початку війни пішла від чоловіка Володимира Дантеса до його друга Міші Кацуріна, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка поділилася відео зі свого виступу на відомій радіостанції.

Як видно, для живого виступу Надя прийшла до студії зі своїми музикантами. Як видно, перед камерою артистка з'явилася у нескромному образі – на ній широкі темні штани спортивного стилю та короткий топ із об'ємними рукавами, що підкреслив тонку талію. Волосся співачки розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Дорофєєва написала назву пісні, яку вона виконує: "Щоб не було". До речі, це дуже символічна пісня, якою співачка оголосила про свої стосунки з Кацуріним та зняла його у кліпі.

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки, питаючи її про Кацуріна:

"Ай, це не те, ось коли був Мишко на сцені, то був вогонь".

"Ми вже засумували за тобою".

"Як я люблю цю пісню і твій голос, особливо живою. Нереально красиво".

"Надя, твій голос до мурашок завжди".

"Сумували за тобою".

"Свистуна не вистачає".

"Ми вже почали нудьгувати за тобою".

"Крихітко, як же ти красиво танцюєш".

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