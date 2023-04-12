Известная певица Надя Дорофеева поделилась милыми фото со своих будней, и кто с ней рядом все время.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая после 11 лет брака ушла от Владимира Дантеса к его лучшему другу Мише Кацурину, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда, которая недавно объехала Украину с новым туром, поделилась милыми фото со своей обычной жизни.

Так, на одной из фотографий Надя запечатлена одна, она появилась перед камерой в яркой куртке оверсайз с необычной застежкой, ее волосы собраны в небрежный пучок, а на лице легкий макияж. Еще на одном фото из этого места певица позирует уже с подругой, которая целует ее в щеку.

Также Дорофеева показала командные объятия со своей командой, посиделки с ними в кафе и другие развлечения. Отдельным фото певица показала своего возлюбленного Кацурина с его другом, а затем еще одно фото уже вместе с ними. Также артистка продемонстрировала несколько своих луков.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новую публикацию звезды:

"Окружение самых близких людей Нади".

"Невероятные".

"Невероятная команда у тебя".

"Как же мне нравятся такие посты",

"Я обожаю тебя".

"Невероятно красивая".

"Невероятная команда".

"Такая красивая".

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