Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая после 11 лет брака ушла от Владимира Дантеса к его лучшему другу Мише Кацурину, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда, которая недавно объехала Украину с новым туром, поделилась милыми фото со своей обычной жизни.
Так, на одной из фотографий Надя запечатлена одна, она появилась перед камерой в яркой куртке оверсайз с необычной застежкой, ее волосы собраны в небрежный пучок, а на лице легкий макияж. Еще на одном фото из этого места певица позирует уже с подругой, которая целует ее в щеку.
Также Дорофеева показала командные объятия со своей командой, посиделки с ними в кафе и другие развлечения. Отдельным фото певица показала своего возлюбленного Кацурина с его другом, а затем еще одно фото уже вместе с ними. Также артистка продемонстрировала несколько своих луков.
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Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новую публикацию звезды:
"Окружение самых близких людей Нади".
"Невероятные".
"Невероятная команда у тебя".
"Как же мне нравятся такие посты",
"Я обожаю тебя".
"Невероятно красивая".
"Невероятная команда".
"Такая красивая".
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