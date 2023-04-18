Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая с начала войны ушла от мужа Владимира Дантеса к его другу Мише Кацурину, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась видео со своего выступления на известной радиостанции.

Как видно, для живого выступления Надя пришла в студию со своими музыкантами. Как видно, перед камерой артистка появилась в нескромном образе – на ней широкие темные штаны спортивного стиля и короткий топ с объемными рукавами, который подчеркнул тонкую талию. Волосы певицы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Дорофеева написала название песни, которую она исполняет: "Щоб не було". К слову, это очень символическая песня, которой певица объявила о своих отношениях с Кацуриным и сняла его в клипе.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, спрашивая ее про Кацурина:

"Ай, это не то, вот когда был Миша на сцене, это был огонь".

"Мы уже загрустили по тебе".

"Как я люблю эту песню и твой голос, особенно в живую. Нереально красиво".

"Надя, твой голос до мурашек всегда".

"Скучали по тебе".

"Свистуна не хватает".

"Мы уже начали скучать по тебе".

"Малышка, как же ты красиво танцуешь".

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