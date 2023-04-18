Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка раніше була провідною світською хронікою, продовжує займатись програмою допомоги для українців. Артистка разом з цілою командою допомагає розшукати людей, що загубилися, в ході збройного конфлікту.

Після свята вона розповіла історію зі щасливим кінцем і закликала українців допомогти і не бути байдужими. Довгий час близькі розшукували зниклу бабусю, і лише перед святом одна з волонтерів випадково впізнала жінку в будинку для людей похилого віку.

«Оповідання про великоднє маленьке диво. Вчора знайшли бабусю в будинку для людей похилого віку, про яку рідні нічого не знали цілий рік! Але все закінчилося добре, волонтерка дізналася її випадково.

Тому ми знову шукаємо людей, які можуть нам допомогти. Волонтери по всій Україні, будь ласка, пишіть нам» - закликала по допомогу ведуча Катерина Осадча.

Раніше телезірка поділилася милим святковим фото та звернулася до українців із важливими словами.

"З Вербною неділею та з Великоднем усіх святкуючих. Згоди між нами всіма українцями нехай принесуть великодні свята! Принесуть перемогу, мир та здоров'я кожному, хто на фронті та в тилу, всім, хто вдома та за кордоном, усі, хто вірить у Бога та ні – всі ми єдині в нашій боротьбі і єдині в бажанні жити наше життя! Зі святом, рідні!".

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