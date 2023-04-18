Популярний телеведучий та ресторатор Даніель Салем продовжує службу у ЗСУ, вражаючи кадрами у соціальній мережі.

Ведучий і ресторатор, а також зірка Голос країни Даніель Салем поділився в інтерв'ю КП , як тепер йому доводиться жити у військовій обстановці. Його бари та ресторани в Одесі були його натхненням. Однак з початком повномасштабної війни ресторатор повністю залишив свій бізнес і вирушив на фронт.

Він наголошує, що він не має більше бізнесу і має лише зарплату, яку він отримує від держави.

Він не говорить про суму, бо не може розкрити місце своєї служби. Також Даніель зазначає, що він не приймає гроші за свої появи у засобах масової інформації та рекламних інтеграцій, оскільки вважає це неправильним.

"У мене немає бізнесу. Я залишив усе. У мене є лише зарплата, яку я отримую від держави. Я не можу говорити суму, бо не можу сказати, де я служу", - поділився Салем.

Також ми писали, зірка «Голосу країни» Даніель Салем навіть не сумнівається, що у разі найгіршого розвитку подій та потрапляння в полон він вибере смерть.

"Я знайду у собі сили це зробити", - зізнався Салем в одному з інтерв'ю.

Даніель Салем каже, що не хоче відчувати будь-який біль, емоційний чи фізичний. І він готовий підірвати себе разом із ворогами, чим терпіти знущання та тортури.

"Для мене полон - це не варіант", - говорить Салем.

Також повідомлялось, що зірка "Голос країни" Даніель Салем отримав складну травму на фронті.

Крім того, повідомлялось, що Даніель Салем показав емоційні кадри.

Також Politeka.net писала, що Салем назвав зіркових колег, які його неприємно здивували після вторгнення Росії.