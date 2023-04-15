Відомий телеведучий та ресторатор, а також зірка "Голос країни" Даніель Салем продовжує активно ділитися у соціальних мережах кадрами із життя на передовій. Він вирушив на службу після 24 лютого і продовжує захищати нашу країну.

«Напарника не обирають! Так уже рік каже viceheslav_kondratiuk, але він знає, що ми один за одного готові життя віддати! А видос підпишу так: Як позбудеться партнера за 5 годин поїздки. Люблю тебе, братику! Відразу вибачаюсь за те, що не пристебнутий» - поділився кадрами Салем із товаришем.

У мережі позитивно реагують на ролики Даніеля, висловлюючи свою думку:

«Це пожежа, хлопці ви гарні; Впевнена, багато хто подивився, підтанцьовував, бо не можна встояти; Але як він відчуває музику; і так, пристібайтеся, будь ласка 👀

Аааааа клас, дякую за усмішку душі, бережіть себе, вільний незламний 🙌; Як можна бути таким класним 😍😁; Даніель, бережіть себе; Які ви гарненькі ❤️ Голівуд відпочиває!».

Раніше Даніель зізнався - іноді буває дуже непросто, адже щоразу вони ризикують життям, але не здаються та продовжують боротися.

«Контактна битва не завжди відбувається гладко! Але наш дух не зламати! Оркам було не солодко! Люблю тебе, Україно!» – написав Даніель. Як відомо, раніше Салем і сам отримав поранення, але попросив про нього не перейматися, бо він продовжує службу.

Нагадаємо, біда у Даніеля Салема, ведучий емоційно звернувся до кривдника.

Також Politeka писала, що Даніель Салем вразив рідкісними кадрами зі своєю дочкою.

Як повідомляла Politeka, Салем назвав зіркових колег, які його неприємно здивували після вторгнення Росії.