Популярний телеведучий та ресторатор Даніель Салем зізнався, що і він уже має травми після служби.

В одній із передач ЖВЛ Даніель Салем зізнався, що вирішив піти на передову лінію, оскільки усвідомив, що насамперед має захистити свою сім'ю. Він не боїться служити у Збройних Силах України, крім моментів, коли виходить на завдання або повертається з нього.

Однак справжнісіньке страшне для Салема - це те, що у нього виникли проблеми з психологічним здоров'ям. За словами Даніеля, йому доведеться багато працювати зі спеціалістами після війни.

"Я взагалі не сплю. Це дуже важко. Мені потрібно буде багато працювати з психіатрами, щоб вилікувати всі ті рани, які я набив усередині. Ти бачиш жахливі речі, ти чуєш жахливі речі", - поділилася знаменита людина.

Зізнався також Даніель, що йому важко бути далеко від дочки, він дуже сумує, але з нею лише через відеозв'язок. Його турбує, що він не знає, коли війна закінчиться, і він не зможе зустрітися з дочкою найближчим часом.

Також Даніель заговорив про свою службу на даний момент:

«Напарника не обирають! Так уже рік каже viceheslav_kondratiuk, але він знає, що ми один за одного готові життя віддати! А видос підпишу так: Як позбудеться партнера за 5 годин поїздки. Люблю тебе, братику! Відразу вибачаюсь за те, що не пристебнутий» - поділився кадрами Салем із товаришем.

Нагадаємо, біда у Даніеля Салема, ведучий емоційно звернувся до кривдника.

Також Politeka писала, що Даніель Салем вразив рідкісними кадрами зі своєю дочкою.

Як повідомляла Politeka, Салем назвав зіркових колег, які його неприємно здивували після вторгнення Росії.