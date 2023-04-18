Ведущий и ресторатор, а также звезда "Голос країни" Даниэль Салем поделился в интервью КП, как теперь ему приходится жить в военной обстановке. Его бары и рестораны в Одессе были его вдохновением. Однако с началом полномасштабной войны, ресторатор полностью оставил свой бизнес и отправился на фронт.

Он подчеркивает, что у него нет больше бизнеса и у него есть только зарплата, которую он получает от государства.

Он не говорит о сумме, потому что не может раскрыть место своей службы. Также Даниэль отмечает, что он не принимает деньги за свои появления в средствах массовой информации и рекламных интеграций, так как считает это неправильным.

"У меня нет бизнеса. Я оставил все. У меня есть только зарплата, которую я получаю от государства. Я не могу говорить сумму, потому что не могу сказать, где я служу" - поделился Салем.

Также мы писали, звезда «Голоса страны» Даниэль Салем даже не сомневается, что в случае наихудшего развития событий и попадания в плен он выберет смерть.

"Я найду в себе силы это сделать", - признался Салем в одном из интервью.

Даниэль Салем говорит, что не хочет испытывать какую-либо боль, эмоциональную или физическую. И он готов взорвать себя вместе с врагами, чем терпеть издевательство и пытки.

«Для меня плен – это не вариант», - говорит Салем.

Также сообщалось, что звезда "Голос страны" Даниэль Салем получил тяжелую травму на фронте.

Кроме того, сообщалось, что Даниэль Салем показал эмоциональные кадры.

Также Politeka.net писала, что Салем назвал звездных коллег, которые его неприятно удивили после вторжения России.