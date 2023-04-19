Переможниця "Танці зі зірками" та героїня шоу "Холостячка" та актриса Ксенія Мішина показала досить сміливі кадри у мережі.

Українська актриса Ксенія Мішина опублікувала фотографії в соціальній мережі Інстаграм, абсолютно не приховуючи досить пікантний образ . Артистка всіма силами наголошує на схудлій фігурі, що викликає масову критику серед українців.

«Ми всі різні, унікальні, і так цікаво вивчати людей. І якщо до цього підходити усвідомлено, без переконань та засуджень, можна радіти всім рівням існування. Бо одні дозволяють тобі бачити свою унікальність і сильні сторони, інші мотивують рух і розвиток…» - написала Мишина.

У мережі вибухнули скандали та суперечки через зайву відвертість роздягненої артистки:

«На мою думку, вже надто схудла; Боже яка естетика; Мишина, ти ніхто; Хоча на Великдень бог милував такі фотографії; кістки кинуті, у хід пішли хребти; Треба вже зовсім оголитися. Усі бачили;

Всі фото в одному стилі, якщо чесно набридло на це дивитися ... Нудно і нудно; Одне тільки хвилює… чи не втратиш потенційні ролі, маючи нестандартну зовнішність? Адже у наших фільмах зазвичай все схожого формату».

Трохи раніше під час фотосесії знаменитість обрала сукню з глибоким декольте, яке наголошує на її формі. На фотографіях Мішина наголосила на своїй фігурі в черговий раз.

Однак подібну відвертість на фото оцінили не всі, згадавши і свята, і про важкі часи.

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