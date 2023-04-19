Победительница "Танці зі зірками" и героиня шоу "Холостячка" и актриса Ксения Мишина показала довольно смелые кадры в сети.

Украинская актриса, Ксения Мишина, опубликовала фотографии в социальной сети Инстаграм, совершенно не скрывая довольно пикантный образ. Артистка всеми силами делает акцент на похудевшей фигуре, что вызывает массовую критику среди украинцев.

«Мы все разные, уникальные и так интересно изучать людей. И если к этому подходить осознанно, без убеждений и осуждений, можно радоваться всем уровням существования. Ибо одни позволяют тебе видеть свою уникальность и сильные стороны, а другие мотивируют движение и развитие…» - написала Мишина.

В сети разразились скандалы и споры из-за лишней откровенности раздетой артистки:

«По-моему, уже слишком похудела; Боже какая эстетика; Мишина, ты никто;Хотя на Пасху бог миловал такие фото; кости брошены, в ход пошли хребты; Надо уж совсем оголиться. Все видели;

Все фото в одном стиле, уже если честно надоело на это смотреть...Скучно и нудно; Одно только волнует… не потеряешь ли потенциальные роли имея нестандартную внешность? Ведь в наших фильмах обычно все схожего формата».

Чуть ранее во время фотосессии знаменитость выбрала платье с глубоким декольте, которое подчеркивает ее формы. На фотографиях Мишина сделала акцент на своей фигуре в очередной раз.

Однако подобную откровенность на фото оценили не все, вспомнив и опраздниках, и о тяжелых временах.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.