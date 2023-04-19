Популярний український виконавець та учасник "Євробачення" Melovin (Костя Бочаров), який з початку війни повністю українізувався у житті та творчості, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист опублікував незвичайне відео зі свого візиту за кордон та поділився враженнями.

На кадрах можна побачити і виступи Кістки та закулісні моменти. Цікаво, що в ролику звучить незвичайний кавер на легендарну пісню Вєрки Сердючки "Раша гудбай". Melovin поділився, що зараз бути українцем за кордоном – це начебто мати мультипаспорт. За його словами, скрізь у світі відчувається розуміння та підтримку.

У підписі до публікації артист розповів: "Бути українцем зараз — це ніби мати той самий мультипаспорт. Дивовижна штука, я справді відчуваю наскільки нам раді у світі. І от, приміром, в Британії та Амстердамі. І це безцінно. Коли ти приїжджаєш за три тисячі кілометрів і зустрічаєш людей, які знають. І розуміють. І підтримують. І підспівують твої пісні. Велика Британія, я дякую тобі. І не прощаюсь. Я кажу, побачимось вже дуже скоро!".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію Melovin:

"Твої мрії співати на світових аренах і робити гарні шоу, поступово перетворюються на справжню велику місію, набуваючи ще більших смислів".

"Прекрасний із тебе посол України".

"Ти реально великий молодець. І я пишаюся, що в Україні є такі артисти, які є артистами світового рівня, як ти".

"Я тобою пишаюся".

"Дійсно безцінно".

"Гідна вистава України!".

"Бути українцем зараз ще дуже відповідально. І я рада, що ти на собі відчув цю відданість та підтримку у світі".

"Боже, як мені подобається це "вже скоро". Давай, Мел, не зупиняйся!".

"Бажаю тобі більше таких сцен! Ти цього гідний!"

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