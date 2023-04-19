Популярный украинский исполнитель и участник "Евровидения" Melovin (Костя Бочаров), который с начала войны полностью украинизировался в жизни и творчестве, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал необычное видео со своего визита за границу и поделился впечатлениями.

На кадрах можно увидеть и выступления Кости и закулисные моменты. Примечательно, что в ролике звучит необычный кавер на легендарную песню Верки Сердючки "Раша гудбай". Melovin поделился, что сейчас быть украинцем за границей – это как будто иметь мультипаспорт. По его словам, везде в мире чувствуется понимание и поддержку.

В подписи к публикации артист рассказал: "Быть украинцем сейчас – это как будто иметь тот же мультипаспорт. Удивительная штука, я действительно чувствую, насколько нам рады в мире. И вот, например, в Британии и Амстердаме. И это бесценно. Когда ты приезжаешь за три тысячи километров и встречаешь знающих людей. И понимают. И поддерживают. И подпевают твои песни. Великобритания, я благодарю тебя. И не прощаюсь. Я говорю, увидимся уже очень скоро!".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию Melovin:

"Твои мечты петь на мировых аренах и делать красивые шоу, превращаются постепенно в настоящую великую миссию, приобретая еще большие смыслы".

"Прекрасный из тебя посол Украины".

"Ты реально большой молодец. И я горжусь, что в Украине есть такие артисты, которые являются артистами мирового уровня, как ты".

"Я тобой горжусь".

"Действительно бесценно".

"Достойное представление Украины!".

"Быть украинцем сейчас еще очень ответственно. И я рада, что ты на себе почувствовал эту приверженность и поддержку в мире".

"Боже, как же мне нравится это "уже скоро". Давай, Мэл, не останавливайся!".

"Желаю тебе больше таких сцен! Ты этого достоин! И ты достоин прославлять нашу страну далеко за ее пределами!".

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