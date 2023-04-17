Дружина ведучого шоу "Холостяк" та "Холостячка" Григорія Решетника Крістіна, яка також пробує себе як блогерка, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася зворушливими сімейними кадрами, як вони вітали старшого сина із першим ювілеєм.
Як виявилося, старшому з трьох синів Решетников Івану виповнилося 10 років. Батьки вирішили подарувати синові його перший смартфон, а ще влаштували гарне свято зі смачним тортиком та іншими подарунками. У ролик можна побачити, що Іван спускається в кімнату із сюрпризом у ошатній вишиванці, він задуває свічки та береться розкривати свій подарунок.
У підписі до публікації Крістіна Решетник написала: "10 років Іванкові. Сьогодні ми відсвяткували День народження в сімейному колі. Було так добре провести цей день тільки з найріднішими. Ванюша був щасливий. Ще й тому, що нарешті отримав омріяний перший телефон. Зовсім дорослий у нас син".
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Шанувальники не пройшли повз і тут же почали вітати хлопчика в коментарях:
"Вітаю з ювілеєм. Бажаю міцного здоров'я, успіху у спорті, та виконання мрій".
"Свідомі батьки. Люблю спостерігати за вами. І перший телефон у 10 років – це дуже правильно".
"Щирі привітання".
"Привітання від нашої родини. Мирного та щасливого дитинства!".
"Вітаю вашого синочка з днем народження, бажаю здоров'я та надійних друзів".
"З днем народження Ванюшу. Нехай росте здоровим і найщасливішим хлопчиком".
"Вітаю вас з іменинником! Нехай його життя буде щасливим, сповненим радості, любові, добра і миру!".
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