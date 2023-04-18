Відомий український телеведучий, блогер та інтерв'юер Анатолій Анатолич, який з початку війни залишається в Україні, незважаючи на законне право виїхати, оскільки він батько трьох дітей, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен виклав миле відео з прогулянки із собакою, яким насмішив українців.
Як видно, у ролику Анатолій вийшов на прогулянку з домашнім улюбленцем – великим породистим собакою. Він сів на лаву під пишним квітучим деревом. Перед камерою блогер з'явився у світлих джинсах, худій та темній жилетці. Він схилився над собакою і трепетно її погладжує, а тварина в цей час смішно висунула язик.
У підписі до публікації Анатолич написав: "Всім світла в душі". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію шоумена, відзначаючи, який мила у нього собака:
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"Яке гарне відео".
"Ця мова, це щось неймовірне".
"Взаємно!".
"Айзочка".
"Які милі".
"Собака вогонь".
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