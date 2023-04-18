Популярна українська хореограф та багаторічна учасниця шоу "Танців зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка через кілька місяців після початку війни обґрунтувала свій жіночий клуб і проводить благодійні вечірки, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівні фото, на яких блиснула новим чином та засвітила інтер'єр свого будинку.

Як видно, на одній із фотографій Ілона знята, присівши на підвіконня, де стоять кімнатні рослини та рамки з фотографіями. На ще одному фото танцівниця піднімається сходами, вона знята зі спини. Перед камерою Ілона з'явилася в стильному ошатному образі – на ній коротка світло-жовта спідниця цікавої текстури та прозора жовта блуза з незвичайними рукавами. Це вбрання підкреслило фігуру та стрункі ноги хореографа. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий природний макіяж.

У підписі до публікації Гвоздьова написала: "Вихідні були насичені різними хатніми справами, готуванням смачних страв, фарбуванням крашанок і привітанням близьких зі святом! Як ви провели ці вихідні?".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Чудові святкові дні – у родинному колі і без тривог".

"Ілона, ви як яєчко".

"Гарний будинок".

"Яка ви тут ніжна".

"Аналогічно".

"Гарна!".

"Просто гарненька ти".

Нагадаємо, "Як вам пасує українська мова": Лобода здивувала пронизливим виконанням нового хіта.

Як повідомляла Politeka, Володимир Остапчук поділився рецептом панкейків: "Дівчатка, ловіть...".

Також Politeka писала, що "Моя найкраща нагорода": Jerry Heil похвалилася вражаючим успіхом її музики за рік війни.