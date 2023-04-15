Популярный украинский исполнитель и участник "Евровидения" Melovin (Костя Бочаров), который с начала войны полностью украинизировался в жизни и творчестве, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал новое фото в своем стиле, а в подписи к нему предложил украинцам необычную акцию для помощи военным.

Как оказалось, Костя решил продать российскую ракету, которая, к счастью, не взорвалась, за донаты. По словам артиста, для желающих поучаствовать в акции, нужно скинуть донат, а том, кто скинет больше всего, получит эту ракету. К тому же Melovin пообещал, что вручит эту "покупку" победителю лично.

В подписи к публикации исполнитель раскрыл все подробности своей акции: "Друзья, я предлагаю конвертировать ярость в помощь. Напоминаю, что продаю паршивую железку! На самом деле эта ракета счастливая, хоть и российская. Она не взорвалась, хотя должна была. А теперь я ее продаю, чтобы помочь 112 бригаде (батальон попросили не называть). И 24 ОШБ "Айдар". Одним нужны деньги на авто, другим – новый дрон. Бросайте донат на карту: 5169 3600 0449 2819. Все собранное, до копейки, поедет на фронт. А победителю, забросившему самый большой донат, передам ракету лично".

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