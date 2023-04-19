Популярний український телеведучий, шоумен та блогер Микита Добринін, який був головним героєм шоу "Холостяк", а нещодавно розлучився з дружиною Дашею Квітковою, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так цього разу блогер виклав чарівні кадри з нової фотосесії.
Як видно, на нових знімках Микита зображений на прогулянці у гарній локації біля озера. Перед камерою він з'явився у кількох стильних образах, які перегукуються один з одним – це темні костюми спортивного стилю із білими футболками із принтами. При цьому шанувальники звернули увагу на нову зачіску шоумена.
У підписі до публікації Добринін написав: "Часто говорять, що одягаються не для інших, а для себе. Ви підтримуєте цей підхід? Сьогодні я обрав ці варіанти з нової колекції у Karl Lagerfeld, щоб підкреслити свій стиль і настрій. Це хороший спосіб відчути себе впевнено і сильно".
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Користувачі не пройшли мимо і відразу почали коментувати нову публікацію блогера:
"Якось незвичайно бачити вас у такому костюмі, як на останньому фото, але це теж може бути. І знову ж таки, зачіска все вирішує".
"Вдягатися потрібно тільки для себе, тому що це наше життя і ми вирішуємо якийсь стиль сьогоднішнього дня".
"Часто люди стають чиєюсь ходячою рекламою, ще й за свої гроші".
"Як завжди, мужній і просто вогонь".
"Так! Завжди так було і буде".
"Вам дуже личить ця колекція".
"Так, звичайно, що потрібно одягатися, в першу чергу, для себе. Потрібно любити себе, подобатися собі, а потім тебе вже полюблять інші".
"Стильно виглядаєте".
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