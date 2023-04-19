Популярный украинский телеведущий, шоумен и блогер Никита Добрынин, который был главным героем шоу "Холостяк", а недавно расстался с женой Дашей Квитковой, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз блогер выложил очаровательные кадры из новой фотосессии.
Как видно, на новых снимках Никита запечатлен на прогулке в красивой локации у озера. Перед камерой он появился в нескольких стильных образах, которые перекликаются друг с другом – это темные костюмы спортивного стиля с белыми футболками с принтами. При этом поклонники обратили внимание на новую стрижку шоумена.
В подписи к публикации Добрынин написал: "Часто говорят, что одеваются не для других, а для себя. Вы поддерживаете этот подход? Сегодня я выбрал эти варианты из новой коллекции Karl Lagerfeld, чтобы подчеркнуть свой стиль и настроение. Это хороший способ почувствовать себя уверенно и сильно".
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Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогера:
"Как-то необычно видеть вас в таком костюме, как на последнем фото, но это тоже может быть. И опять же, прическа все решает".
"Одеваться нужно только для себя, потому что это наша жизнь и мы решаем какой стиль сегодняшнего дня".
"Часто люди становятся чьей-то ходячей рекламой, еще и за свои деньги".
"Как всегда, мужественный и просто огонь".
"Да! Всегда так было и будет".
"Вам очень к лицу эта коллекция".
"Да, конечно, что нужно одеваться, в первую очередь, для себя. Нужно любить себя, нравиться себе, а потом тебя уже полюбят и другие".
"Стильно выглядите".
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