Співачка Настя Каменських поділилася своїми думками про те, як важливо висловлювати свої почуття та не приховувати їх у собі. Вона зауважила, що багато людей стикаються з проблемами ментального здоров'я, коли не можуть швидко розібратися з емоціями, що накопичилися. Каменських закликає людей не боятися бути вразливими та відкриватися перед іншими, адже це означає, що вони хочуть мати силу та сміливість бути собою та обирати своє життя.

Співачка також нагадала, що важливо не вимагати від себе надто багато та не звертати уваги на негативні слова інших людей. Вона підтримує всіх, хто стикається з проблемами ментального здоров'я, і ​​закликає людей ділитися своїми думками та почуттями у коментарях до її посади.

Каменська сама є прихильницею психології і вже кілька разів зверталася за допомогою до психолога, щоб розібратися зі своїми проблемами. Вона переконана, що відкритість та вразливість допомагають людям підтримувати своє ментальне здоров'я.

"Не вимагати від себе занадто багато – нормально! Не сприймати слова людей, які прагнуть образити чи зламати вас – правильно та розумно!" - Заявила Каменських.

Також раніше вона наголосила, що її чоловік любить її такою, якою вона є, і це для неї дуже важливо. Вона також зазначила, що любить себе і перебуває у гармонії із собою, що є найголовнішим.

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