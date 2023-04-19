Певица Настя Каменских поделилась своими мыслями о том, как важно выражать свои чувства и не скрывать их в себе. Она заметила, что многие люди сталкиваются с проблемами ментального здоровья, когда не могут быстро разобраться со скопившимися эмоциями. Каменских призывает людей не бояться быть уязвимыми и открываться перед другими, ведь это означает, что они хотят иметь силу и смелость быть собой и выбирать свою жизнь.
Певица также напомнила, что важно не требовать от себя слишком много и не обращать внимания на негативные слова других людей. Она поддерживает всех, кто сталкивается с проблемами ментального здоровья, и призывает людей делиться своими мыслями и чувствами в комментариях к ее посту.
Каменских сама является поклонницей психологии и уже несколько раз обращалась за помощью к психологу, чтобы разобраться со своими проблемами. Она убеждена, что открытость и уязвимость помогают людям поддерживать свое ментальное здоровье.
"Не требовать от себя слишком много – нормально! Не воспринимать слова людей, стремящихся обидеть или сломать вас – правильно и разумно!" - заявила Каменских.
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Также ранее она подчеркнула, что ее муж любит ее такой, какая она есть, и это для нее очень важно. Она также отметила, что любит себя и находится в гармонии с собой, что является самым главным.
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