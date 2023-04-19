Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка, для нової концертної програми артистка вирішила змінити свої улюблені образи. Зірка з'явилася в образі справжньої войовниці, чим здивувала українців.

«Варшаво, дякую за теплий прийом! Перший, але не останній виступ за кордоном з новою україномовною програмою «Все буде добре». Дякую за організацію! Чекаю на наші зустрічі на майбутніх концертах, мої дорогі! Слідкуйте за анонсами» – поділилася Ольга.

Багато хто звернув увагу не лише на нові пісні артистки, але ще й на її новий одяг – блискучі костюми у стилі войовниць та захисниць. Артистка наголосила на таких образах, зображуючи вольовий образ української жінки, що сподобалося людям у мережі:

«Неймовірна; Фото чудові!; просто космос, дякую що ти приїхала; Дуже чекаємо на вас у Лодзі; Оля яка ти фантастична; Варшава блищала; Всі українці, хто даватимуть концерт у Бельгії, я купуватиму квіти, бо хочу підтримувати своїх».

Трохи раніше Полякова опублікувала відеоанонс зі свого концерту та повідомила, що телевізійну версію цього шоу можна побачити на її ютуб каналі. За словами співачки, багато людей, які не були особисто на великому концерті, просили її показати відеоверсію виступу.

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