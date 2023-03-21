Украинская артистка Оля Полякова откровенно рассказала о своем отношении к коллеге Тине Кароль. В интервью Рамине Эсхакзай артистка рассказала, что информацию подавали преувеличенно. Также она заявила, что не считает Кароль своей конкуренткой. Украинский режиссер и продюсер Олег Боднарчук раскритиковал певицу за это интервью на своей странице в Фейсбук.

Олег Боднарчук заявил, что во время интервью Оля Полякова не давала журналистке задавать себе вопросы. Вместо этого певица рассказывала о том, что интересно именно ей.

Также он возмутился воспоминаниями Оли Поляковой. Певица рассказала, что в начале карьеры ей приходилось есть то, что едят операторы и режиссеры, словно это что-то плохое. Кроме этого, он решил еще раз затронуть тему отношений Поляковой с певицей Тиной Кароль, о которой она упоминала в интервью.

Кроме этого, режиссер напомнил ее же критику относительно песен Златы Огневич. На этом фоне, он бы спросил у артистки, не стыдно ли ей за то, когда она "паразитировала на плохом музыкальном вкусе украинцев" и пела глупые песенки.

"Всю свою жизнь паразитировала на плохом вкусе большого количества украинской аудитории и пела о "шлепках", "плавочках с булавочкой", "ночной жрице", фактически клоунеса, ее поставили в один ряд с певицей, которая хотя бы пытается быть ценностной и сложной… Представляете интервьюера, которая бы в Америке спросила у Карди Би, мол, сейчас идут мысли: вы королева песни всех времен, или Уитни Хьюстон?" – высказался он.

Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.

Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.

Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.