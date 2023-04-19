Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, для новой концертной программы артистка решила сменить свои излюбленные образы. Звезда появилась в образе настоящей воительницы, чем удивила украинцев.

«Варшава, спасибо за теплый прием! Первое, но не последнее, выступление за рубежом с новой украиноязычной программой «Все будет хорошо». Спасибо за организацию! Жду наших встреч на будущих концертах, мои дорогие! Следите за анонсами» - поделилась Ольга.

Многие обратили внимание не только на новые песни артистки, но еще и на ее новую одежду – блестящие костюмы в стиле воительниц и защитниц. Артистка сделала акцент на такие образы, изображая волевой образ украинской женщины, что понравилось людям в сети:

«Невероятная; Фото замечательные!; просто космос, спасибо что ты приехала; Очень ждем вас в Лодзи; Оля какая ты фантастическая; Варшава блестела; Все украинцы, кто будут давать концерт в Бельгии, я буду покупать цветы, потому что хочу поддерживать своих».

Чуть ранее Полякова опубликовала видеоанонс со своего концерта и сообщила, что телевизионную версию этого шоу можно увидеть на ее ютуб канале. По словам певицы, многие люди, которые не присутствовали лично на большом концерте, просили ее показать видеоверсию выступления.

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