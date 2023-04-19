Ганна Кошмал – відома українська актриса, яка досить активно веде соціальні мережі, розповідає про свою роботу та ділиться новими кадрами. Цього разу її фото із сином викликало багато сміху через образ самої Анни.

Також нещодавно зірка серіалу "Свати" зізналася, що після повномасштабного вторгнення Росії в її сім'ї почали спілкуватися державною мовою. Також актриса додала, що й сама вже давно перейшла українською мовою.

"Коли твоя мама дуже любить дуріти, доводиться вдавати, що ти не знаєш цю даму 😆" - з гумором написала Ганна під сімейним кадром з дитиною.

У мережі почали підтримувати та обговорювати гуморний кадр: «Миша❤; Ахаха прикол; Михась: я не знаю, хто це; Ви класні; Піду на кухню і приготую щось смачненьке. Тому що дуже зголодніла, глянувши на це».

Нагадаємо, Кошмал - актриса, яка прославилася завдяки серіалу "Свати". Знаменитість, як і інші артисти, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення зірка зайнялася активним висвітленням того, що відбувається у своєму блозі.

При цьому актриса зізнавалася, що лише дві особи з команди "Сватів", підтримали Україну та виступили з антивоєнною позицією.

Нагадаємо, зірка "Сватів" Кошмал показала улюблене фото у своєму архіві

А ще Politeka повідомляла, що Женька зі "Сватів" розповіла про страждання свого сина

Також Politeka писала, що Кошмал зі "Сватів" розповіла про поїздку, де наситилася цілющими емоціями.